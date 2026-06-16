Venerdì 19 giugno alle ore 20.30

lo spazio dell’ex chiesa di S. Pietro Martire, in via Dante, 93 a Vercelli, ospiterà un importante momento di riflessione geopolitica e umanitaria con l’evento

Palestina Anima Mundi

La serata, che si svolgerà in centoquaranta e più città italiane, è organizzata dal gruppo INSIEME PER GAZA VERCELLI, rete di molte realtà sociali e singoli cittadini che operano a sostegno della causa palestinese e ANPI. Durante l’evento interverrà, in collegamento streaming,

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, che presenterà il suo ultimo e potente volume dal titolo:

“La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero”.

Parole che lasciano un segno profondo nelle nostre coscienze.

L’incontro si aprirà alle ore 20.30 con l’introduzione a cura del Presidio stabile di Cagliari per la Palestina, che delineerà il contesto dell’iniziativa.

A seguire, alle ore 21, avrà inizio il collegamento con Francesca Albanese.

Per coloro che non potranno essere presenti all’evento, sarà comunque possibile seguire il collegamento tramite youtube attraverso il canale PresidioPalestinaCA.

Nel suo testo, l’autrice analizza come la questione palestinese sia diventata uno specchio delle dinamiche globali, lasciando un segno profondo nella coscienza dei lettori e ponendo interrogativi urgenti sul futuro dei diritti umani. Un manifesto di resistenza e libertà. Sarà l’occasione per stringerci attorno a questa straordinaria donna e manifestarle tutta la gratitudine che merita per la competenza, il coraggio, la forza e l’incrollabile determinazione con cui si impegna a diffondere la verità e difendere i diritti dei palestinesi.

L’appuntamento di Vercelli non sarà dunque isolato: saremo collegati in contemporanea con oltre 140 piazze e presidi sparsi in tutta Italia.

Cento e più comunità che si uniscono idealmente come baluardi di libertà, trasformando la serata in una grande mobilitazione culturale e civile volta a seminare speranza e consapevolezza.

Un appuntamento a cui essere presenti con tutti noi stessi.

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