Saluggia, 17 milioni per l'argine di protezione del comprensorio Sorin-Avogadro

Il Comune di Saluggia accoglie con grande soddisfazione il Decreto della Regione Piemonte che ufficializza il finanziamento di 17 milioni di euro destinato alla realizzazione dell’argine di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico intorno al comprensorio ex Sorin-Avogadro che si trova nell’area posta lungo la Dora Baltea, tra il ponte della linea ferroviaria Torino-Milano e il canale Cavour. L’opera, strategica per il rafforzamento e l’attrattività dell’area, rappresenta un passo fondamentale a tutela del polo biomedicale e delle aree produttive.

«E' un importante risultato, frutto di un lungo lavoro portato avanti con determinazione - dice il sindaco, Libero Farinelli -. Il finanziamento ufficiale dell’argine rappresenta un passo decisivo per la tutela e lo sviluppo del nostro territorio, in particolare del polo biomedicale, un’eccellenza che vogliamo continuare a valorizzare. Ringrazio tutti i livelli istituzionali che hanno contribuito a rendere possibile questo traguardo anche per aver rispettato i tempi previsti, dimostrando attenzione concreta alle esigenze della nostra comunità».

L’intervento rientra nel più ampio accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Piemonte, ed è finalizzato alla valorizzazione e alla protezione di un’area cruciale dal punto di vista industriale, ambientale e sociale e sviluppa l’iter già avviato con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale.

Il finanziamento copre l’intero ciclo dell’opera, dalla progettazione alla realizzazione, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 363/2024 e dalle linee guida regionali, con precisi obblighi di rendicontazione, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma. Nei prossimi mesi si procederà alle fasi operative previste per l’avvio della gara e la successiva esecuzione dei lavori, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’opera fondamentale per il futuro del territorio.