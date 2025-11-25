 / Cronaca

Cronaca | 25 novembre 2025, 07:38

Incendio in casa, al lavoro più squadre dei Vigili del Fuoco

Intervento a San Genuario di Crescentino

Nel primo pomeriggio di lunedì 24 novembre, intorno alle 13 numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris, da quello Volontario di Santhià e altre con l'autobotte e l'autoscala dalla Centrale di Vercelli sono intervenute in frazione San Genuario nel comune di Crescentino per l incendio di una abitazione. Le fiamme avevano coinvolto una stanza al primo piano dello stabile e il personale ha dovuto crearsi un varco su tetto per domare il rogo, evitando che l'incendio si propagasse al resto della casa. L'intervento di messa in sicurezza si è protratto per buona parte del pomeriggio.

Non ci sono feriti da segnalare ma i danni sono rilevanti: su posto i sanitari del 118 e i Carabinieri di Crescentino si sono occupati dei controlli. 

redaz

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore