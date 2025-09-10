Fuori strada con l'auto: ferito resta bloccato tra le lamiere

Grave incidente stradale, nella mattina di mercoledì 10 settembre, sulla Sp3 a Saluggia. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, una vettura è finita fuori strada, finendo capovolta in un campo, in prossimità del ponte sulla Dora Baltea.

Per i soccorsi è stato necessario allertare la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris: all'arrivo il personale ha dovuto creare a creare l'accesso alla vettura finita in mezzo alla vegetazione e, utilizzando cesoie e divaricatori oleodinamici, estrarre il ferito applicando tecniche di primo soccorso sanitario prima di affidarlo al personale del 118 che si è occupato del trasporto in ospedale.

In seguito la vettura è stata messa in sicurezza: sul posto gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri di Cigliano si sono occupati della gestione della viabilità e dell'accertamento delle dinamiche dell'incidente.