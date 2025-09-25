Scontro tra auto e furgone

Scontro tra un'auto e un furgone, nel pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 17,30, sulla Sp 31 bis a Crescentino, all'altezza della frazione Monticelli. Dopo l'impatto, il furgone è finito fuori strada, fermandosi in un campo. Per i soccorsi e il recupero dei mezzi sono interventii volontari dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santhià e il volontari della Pat di Trino.

Le persone coinvolte, soccorse dai sanitari della Pat, sono poi state trasportatei al pronto soccorso per gli accertamenti di rito, mentre il personale dei Vigili del Fuoco si è occupato del recupero e della messa in sicurezza dei mezzi e del tratto di strada.

Gli accertamenti sull'incidente sono affidati ai Carabinieri di Crescentino, presenti, con una pattuglia.