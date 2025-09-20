Fuori strada con l'auto: incidente nella notte tra venerdì e sabato

Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto intorno all'1,30 della notte tra venerdì e sabato sulla Provinciale 31 bis, in comune di Fontanetto Po. I due viaggiavano su una Citroen C3 finita fuori strada, e rimasta bloccata in un campo.

Per i soccorsi sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris - che si è occupata della messa in sicurezza rel mezzo - e il serivzio sanitario del 118 che ha preso in carico i due occupanti per le cure del caso.

A supporto delle operazioni di rimozione della vettura è intervenuta inoltre l’autogrù del Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli. Gli accertamenti sulla dinamica sono a cura dei Carabinieri della Stazione di Crescentino.