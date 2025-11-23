Cade in casa senza riuscire a rialzarsi

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per prestare soccorso a una donna che, nella notte tra sabato e domenica, è caduta in casa senza riuscire a rialzarsi.

L'allarme è scattato intorno alle 4 a Crescentino: per i soccorsi sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris piu un'altra con l'ausilio dell'autoscala proveniente dalla centrale di Vercelli: grazie all'autoscala il persona ha potuto raggiungere una finestra e, da lì, entrare nell'appartamento per trarre in salvo la signora caduta: sul posto anche i sanitari della Croce Rossa, poi intervenuti per la parte sanitaria.