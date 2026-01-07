Auto ribaltata sulla provinciale 77

Ha finito la propria corsa capottata al centro della carreggiata una vettura che, nella mattina di mercoledì 7 gennaio, stava percorrendo la provinciale 77 nel comune di Cellio con Breia, all'altezza del bivio per Breia e Agarla. Un sinistro autonomo che ha coinvolto i due occupanti del mezzo, riusciti comunque a uscire autonomamente dalla vettura.

Per i soccorsi, poco prima di mezzogiorno, è stato comunque necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo: all'arrivo il personale si è occupato della messa in sicurezza del mezzo e dello scenario. Gli occupanti erano già nelle mani del personale medico del 118, intervenuto per le cure del caso. Una pattuglia di Carabinieri si è invece occupata degli accertamenti e della viabilità.