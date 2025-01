«Vittoria che è figlia della nostra voglia di sacrificarci»

«Vincere in casa è un nostro dovere. Abbiamo fatto un piccolo passettino verso la salvezza, faccio i complimenti ai miei giocatori e ringrazio lo staff che mi è sempre vicino. È una vittoria figlia dell'applicazione, della voglia di sacrificarsi. Nel primo tempo sull'1 a 0 dovevamo segnare, su questo dobbiamo lavorare. Quando il Caldiero è rimasto in dieci dovevamo fare il 2 a 0» dice mister Banchini al termine di Pro Vercelli-Caldiero.

La parola a Comi, autore della doppietta.

«Credo che la cosa più importante delle ultime cinque, sei gare è siamo sempre sul pezzo. Se succede un episodio sfavorevole, come quello di subire un gol, abbiamo poi sempre l'equilibri giusto per una reazione immediata. Personalmente non posso che essere contento. Salterò per squalifica la partita col Padova ma ci sarò per il derby.»

Infine Iotti. Cento partite con la maglia della Pro Vercelli e un'altra grande prestazione.

«Ho raggiunto un grande obiettivo, che festeggio con una vittoria così importante. Voci di mercato su me e Comi? Sugli elogi vorrei dire questo, che Anton ha disputato dua grandi partite... Sul mercato la parola spetta comunque alla società. Il mio segreto? Il lavoro, mi sento bene solo allenandomi tanto».