Banchini: «Col Vicenza sarà una gara dal clima incadescente»

Ultime cinque partite, con la Pro Vercelli impegnata nella volata salvezza. La prima di questo pokerissimo di finali è il match di domenica alle 15 al Piola contro il Vicenza che, a meno uno dal Padova, sogna la B. Mister Marco Banchini parla dell'incontro "A questo punto della stagione ogni match può essere decisivo. Noi arriviamo dalla vittoria di Sesto contro l'Alcione, gara nella quale, oltre a interpretare il match nella giusta maniera, siamo riusciti a sbloccare il risultato. Un successo voluto, cercato e raggiunto credo con merito. Sarà fondamentale ripetere l'incontro con il giusto atteggiamento, perché la salvezza è ancora tutta da conquistare, sempre con la consapevolezza di essere padroni del nostro destino".

Gara decisiva per entrambe: "Forse più per il Vicenza, che ora vede vicinissimo il Padova e non vorrà farsi scappare l'occasione. Abbiamo avuto un'intera settimana per allenarci, cosa che non sempre succede. Abbiamo studiato il Vicenza, una squadra solida che, se ha campo e spazi, può far male. Toccherà a noi fare in modo che i biancorossi non riescano a sviluppare le loro manovre. Bisognerà anche tener conto del fattore-clima: si profila la prima giornata di vero caldo con il cambio dell'ora a rendere magari più complicato il tutto. Tornando unicamente al campo dovremo giocare con la giusta consapevolezza, sapendo di poter far bene e sfruttare il fattore-Piola. Giochiamo in casa e speriamo che i tifosi ci sostengano come hanno sempre fatto".

Saranno tanti anche i tifosi da Vicenza, senza contare i molti ex Pro sulla sponda vicentina: "Questo non mi preoccupa. Anzi. E' sempre bello giocare con i tifosi che rendono il clima incandescente. Ci sarà più adrenalina e questo potrebbe favorire lo spettacolo. Quanto agli ex anche noi ne abbiamo qualcuno. Ripeto tutto servirà a dare più pepe a un incontro che mette in palio punti pesanti".

Sulla formazione anti-Lane Banchini non si sbilancia: "A poche giornate dal termine occorre valutare le condizioni dei giocatori e i possibili rischi. Anche se si tratta di ragazzi determinanti per il nostro gioco: Pino e Vigiani non ho potuto schierarli con l'Alcione e, in settimana non si sono praticamente mai allenati. Non ci sarà Iezzi, altro giocatore prezioso nel nostro scacchiere per squalifica; in compenso recuperiamo Condello e Serpe. Ma, come ripeto, le assenze non devono mai rappresentare un alibi: ho fiducia nel gruppo".

In attacco chi giocherà al fianco di Comi? "Bisogna sempre valutare l'avversario e il momento attraversato da giocatori. In una linea a due come contro l'Alcione, Romairone è stato prezioso, riuscendo a portare via l'uomo. E' arrivato a gennaio, si è subito messo al servizio della squadra. Quando è stato chiamato in campo ha fatto bene e sta dando stabilità. Ma ho fiducia anche in Coppola e Siafa anche se, per quest'ultimo, la compatibilità con Comi non è ancora perfetta".