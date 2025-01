PFV, riecco il "mal di trasferta"

CAMPIONATO DI SERIE B

Girone est – 6^ giornata di ritorno

Venerdì17 gennaio 2025 - ore 21,00 – a Biella – Palestra Salesiani

Basket Femminile Biellese - Pallacanestro Femminile Vercelli – 50-40

(Parziali: 17-4; 32-18; 37-26; 50-40)

Tabellino PFV: Bertelegni ; Roggero n.e.; Liberali n.e.; Ansu 10 ; Buffa 2; Coralluzzo 2

Acciarino 19; Deangelis 3; Gentilini 4; Bouchefra ; Dockrill; Chillini; . All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

La PFV, nella sesta giornata del girone est di qualificazione di serie B, spreca il primo match point in vista quarto posto/salvezza andando a perdere inopinatamente 50-40 sul campo del Basket Femminile Biellese, al termine di una partita bruttina, iniziata malissimo per la squadra vercellese, che ha compromesso sin da subito le proprie chanches di successo.

Infatti è riemerso prepotente il mal di trasferta che spesso attanaglia le ragazze di Davide Simone, le quali hanno trovato enormi difficoltà ad imbucarla sin dal primo quarto, conclusosi 17-4 per le biellesi.

Questo scarto sarà poi decisivo per il risultato finale, posto che le vercellesi si manterranno in linea con le avversarie per tutto il resto della gara, ma non riusciranno più a rimontare, come era avvenuto domenica scorsa in casa (32.18 a metà gara)

Nel secondo quarto il match si manteneva in equilibrio, fermo restando il vantaggio di casa, e nella ripresa le ospiti riuscivano soltanto a limarlo leggermente (37-26 al 30’) sino al -10 finale.

La PFV complessivamente ha tirato male (17/48 da due, 1/6 da tre e 3/12 ai liberi) ed a parte Acciarino (19 p.ti e +15 di valutazione da scout) e Ansu (10 p.ti ma 5su13 al tiro da sotto) ha visto diverse giocatrici chiave esprimersi un po’ sottotono rispetto alle consuete prestazioni, cosicché dopo il primo sciagurato quarto non ha più avuto la forza di rialzarsi.

Ora l’obiettivo quarto posto è ancora alla portata, ma sarà in palio nella prossima gara spareggio a Vercelli di domenica prossima contro Basket Nole che, con 8 punti in classifica come la PFV, scenderà a Vercelli per giocarselo.

Cresce il rammarico ancora di più per i due punti gettati nel lago ad Arona..

Vincere con Nole è d’obbligo: perdere significherebbe rimandare al girone play out ogni velleità di mantenere la serie B anche per il prossimo anno.

Il che è ciò che in casa vercellese si vorrebbe evitare, perché nel caso la dote di punti che la PFV si porterebbe appresso sarebbe di soli 4 punti (le vittorie dell’andata con Arona e Biella) poiché le altre du formazioni che ha sconfitto (Nole all’andata e Derthona) finirebbero nel girone promozione.