Con la tecnica della monetina rubano la borsa a una donna

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Crescentino, a conclusione degli accertamenti e delle attività svolte, hanno denunciato in stato di libertà tre sudamericani, tutti censurati, responsabili di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carta di credito. E’avvenuto nel parcheggio di un supermercato di Crescentino dove la vittima ha subito il furto della propria borsa con all'interno bancomat, documenti e la somma di euro 100. La modalità utilizzata dai presunti responsabili è stata la cosiddetta “tecnica della monetina”.

La parte offesa, una donna alla guida della propria auto intenta a fare manovra per lasciare il parcheggio dell’esercizio commerciale, è stata indotta con l’inganno da uno degli indagati a fermarsi per raccogliere delle monetine cadute a terra in corrispondenza dello pneumatico posteriore del veicolo. Monete che, erroneamente, la donna ha ritenuto di aver smarrito durante la fase di caricamento della merce acquistata.

In quel frangente, quando la signora è scesa dall’auto per recuperare quello che riteneva poter essere il proprio denaro smarrito, un complice, in modo fulmineo ha aperto lo sportello anteriore e ha sottratto la borsa appoggiata sul sedile, per poi scappare. In entrambi i casi le risultanze investigative, ora al vaglio della Procura, hanno avuto origine nelle denunce formalizzate dalle vittime che si sono recate ai comandi dell’Arma per raccontare quanto accaduto.