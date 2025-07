Maltempo, danni a Cigliano e Santhià - FOTO

Momenti di paura, nella serata di lunedì, a Cigliano dove, nel corso di un violento temporale, una tromba d'aria ha colpito una abitazione con annessa officina in via San Giuseppe. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. Per mettere in sicurezza l'area è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià. Sul posto anche la squadra di Protezione civile e il sindaco del paese.

Il forte temporale che si è abbattuto verso le 20, accompagnato da una tromba d’aria ha colpito trasversalmente il paese. Le conseguenze sono state pesanti: oltre all’officina-laboratorio, uno dei due campi di calcio ha quasi completamente perso la recinzione; il tornado ha proseguito la marcia verso la scuola Don Evasio Ferraris che ha subito danneggiamentI al tetto, così come l’asilo Ortensia Marengo (tegole divelte). Numerosi i danni alle abitazioni private con tettoie asportate, tegole e alberi sradicati. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con tre mezzi di soccorso, il gruppo comunale di Protezione civile e le squadre dell’Enel per il ripristino della luce elettrica in Via Garibaldi. Sul posto è immediatamente giunto il sindaco Giorgio Testore.

Sempre nel santhiatese è stato necessario disporre la chiusura al traffico della SP.53 “Santhià-Vettignè”, a causa del crollo di parte di fabbricato all'altezza della Cascina Salute.