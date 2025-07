Lavori al parcheggio Garrone: cambia la viabilità

Cambia la viabilità, in via Salvatore Vinci (ex via Gioberti). Per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di rimozione dell'eternit e abbattimento dei fabbricati bassi un tempo al servizio della casema, il tratto stradale diventa a senso unico con direzione corso Italia - centro città.

A stabilirlo è un'ordinanza del Comune che disciplina la sicurezza del tratto stradale: si tratta di un divieto temporaneo che resterà in vigore fino al 30 agosto (o comunque fino all'esecuzione degli interventi). Per garantire la sicurezza del cantiere, infatti, è stato inibito al transito il marciapiedi che costeggia la recinzione dell'ex casema. Di conseguenza è stato creato un camminamento protetto sul lato opposto, per consentire ai pedoni di muoversi in sicurezza, riducendo le dimensioni della sede stradale.

Gli interventi di rimozione dell'eternit, avviati la scorsa settimana dalla Provincia, sono propedeutici all'abbattimento dei fabbricati e di parte della recinzione della ex caserma per liberare l'area sulla quale sorgerà il nuovo campus scolastico destinato a ospitare la nuova sede dell'Iti.