Trovato morto Luca Gerbino, finale tragico per la lunga ricerca del 60enne

Le ricerche di Luca Gerbino si sono purtroppo concluse nel peggiore dei modi. Il novarese di 60 anni, domiciliato a Gattinara scomparso dallo scorso 25 maggio nel corso di un'escursione sul monte Bo, in alta Valle Cervo, è stato ritrovato morto. La salma è stata individuata in prossimità della Punta Rusca, al confine tra il Biellese e la vicina Valsesia, e recuperata dall'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

Una conclusione tragica per le ricerche, portate avanti con caparbietà dalla macchina dei soccors. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che l'uomo si trovasse in un punto dov'era presente molta neve, ora disciolta a causa dell'alta temperatura. Sono in corso ora gli accertamenti di polizia giudiziaria.

Dalle scorse settimane fino ad oggi hanno operato in campo il personale di Soccorso Alpino (Biella, Valsesia e Valsessera), Vigili del Fuoco (Biella, Vercelli e Varallo), nucleo droni di Torino, unità cinofile e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna.

Il corpo senza vita del 60enne di Gattinara è stato trovato nella mattinata di oggi, mercoledì 11 giugno, sul massiccio del monte Bo, ancora in territorio biellese ma vicinissimo al confine con la Valsesia. Per la precisione, il ritrovamento è avvenuto nella zona della punta Rusca.