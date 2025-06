«Un esempio di dedizione e professionalità»: i Maestri del Lavoro ricevuti dal Prefetto

«Siete un esempio di professionalità e competenza»: con queste parole il Prefetto Lucio Parente ha accolto i neo Maestri dei Lavoro della Provincia di Vercelli, accompagnati dal loro Console Celestino Tarchetti. I vercellesi, insigniti lo scorso 1^ maggio a Torino dell’onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica, hanno ricevuto dal Prefetto la tessera e il distintivo dell’associazione; il Prefetto inoltre, ha rivolto loro espressioni di elogio e di riconoscenza: «grazie per il vostro impegno, la dedizione e la passione nel vostro lavoro».

Con queste parole, il Prefetto ha altresì puntualizzato l’importanza del lavoro e della competenza di chi si è prodiga con passione e impegno nel proprio ambito lavorativo e che rappresenta un modello da seguire per le giovani generazioni che possono trarre ispirazione dalla loro etica professionale.

Il Prefetto si è intrattenuto piacevolmente con i nuovi Maestri, che gli hanno raccontato, in breve, le loro vicende professionali.

Maria Antonella Cafasso, vercellese, responsabile delle risorse umane nella filiale di Novara di Poste Italiane, ove lavora dal 1984; nel 2022 è stata, ad interim, la responsabile della filiale di Vercelli; Adelmo Delrosso è stato il primo magazziniere ufficiale della ditta “Marazzato”, con sede amministrativa a Borgo Vercelli; in quel ruolo ha riorganizzato il magazzino di Borgo Vercelli, ponendo le basi per la costituzione dell’attuale Ufficio acquisti del Gruppo; Roberto Givogre, di Santhià, è il responsabile della Ricerca e sviluppo della società “Bobst Group” con sede a San Giorgio Monferrato, uno dei principali fornitori di attrezzature e servizi per la lavorazione di substrati, imballaggi flessibili, carta e cartone ondulato.

Al termine, il Prefetto ha ringraziato Celestino Tarchetti per la preziosa e infaticabile attività svolta in qualità di Console dell’Associazione Maestri del Lavoro, tra cui la partecipazione alla Commissione per l'assegnazione della distinzione onorifica e la collaborazione con le autorità per la cerimonia finale di conferimento dell'onorificenza.

Nell’occasione, al Prefetto è stato consegnato il volume “ Il lato artistico dei Maestri del Lavoro” in cui è raccolto il catalogo delle opere realizzate da alcuni insigniti della “Stella al Merito del Lavoro”.