Gite fuori porta: cosa vedere e come trascorrere una piacevole giornata a Milano

Dal vercellese al capoluogo lombardo per una gradevole escursione a portata di mano tra i gli imperdibili monumenti del centro storico, le iconiche attrazioni degli spazi artistici contemporanei e gli eclettici sapori delle contaminazioni gastronomiche.

Milano è la meta ideale per una giornata speciale data l’esigua distanza da Vercelli e la ragguardevole ricchezza del patrimonio culturale visitabile anche con una breve gita fuori porta. Non occorrono lunghi spostamenti, ma soltanto degli itinerari ben organizzati per i visitatori vercellesi alla ricerca di una rapida ed intrigante occasione di svago.

Come pianificare una gita fuori porta a Milano: indicazioni e soluzioni logistiche

La programmazione di un’escursione giornaliera nel capoluogo lombardo prevede due sole incognite:

1. La scelta del mezzo di trasporto più appropriato per la gita fuori porta

2. La preparazione di un tour adatto per una singola giornata

In merito al primo punto, si possono prendere in considerazione sia i trasporti pubblici che i mezzi privati. Tuttavia, l’auto rappresenta la soluzione migliore visti in vantaggi derivabili da una maggiore autonomia e da una gestione più flessibile del tempo disponibile. Così i viaggiatori provenienti da Vercelli o dai comuni limitrofi possono giungere a Milano attraverso l’asse autostradale A4 (Torino-Trieste) senza particolari difficoltà perché gli unici problemi riguardano soltanto le aree di sosta vacanti.

La metropoli meneghina non possiede un’adeguata e strutturata rete di posti auto per via di alcuni fattori contingenti. Questa carenza è considerata una vera e propria criticità strutturale, ma i visitatori occasionali possono trovare i posteggi tramite alcune applicazioni. Strumenti in grado di facilitare la ricerca e la prenotazione online di un parcheggio Milano centrale per una breve gita fuori porta.

Parclick è la piattaforma a disposizione degli utenti che vogliono comparare le tariffe e individuare le migliori aree di sosta prima dell’eventuale partenza. Senza dimenticare che la principale stazione ferroviaria della città è il punto più congestionato dell’intero capoluogo lombardo, eppure bastano pochi click per un posto auto conveniente e custodito in pieno centro. Il punto di partenza prescelto per un interessante e sorprendente itinerario di una sola giornata a Milano.

Un tour intenso e completo per una breve gita fuori porta a Milano

Il centro storico racchiude l’anima classica e spirituale di una città che ha ereditato un inestimabile patrimonio culturale. La tappa principale di quest’area è il Duomo di Milano con la monumentale facciata in marmo e le spettacolari guglie gotiche proiettate verso l’alto, come le umili preghiere espresse dai fedeli nel corso dei secoli. Una selva di pinnacoli cinge la fitta rete di archi rampanti e contrafforti decorati con centinaia di statue raffiguranti personaggi biblici contrapposti anche ad elementi moderni.

La struttura slanciata punta diretta al cielo ed è proprio dalle terrazze del Duomo che si possono ammirare degli indimenticabili e suggestivi panorami. Dall’omonima piazza sottostante, l’itinerario prosegue lungo l’eclettica Galleria Vittorio Emanuele II fino all’elegante Piazza della Scala. Ovvero, la sede del famoso teatro in stile neoclassico e del monumento dedicato a Leonardo Da Vinci. A pochi passi dall’effigie immortale eretta in onore del genio toscano, sorge l’iconico quartiere di Brera con la sua prestigiosa Pinacoteca fondata da Napoleone in persona.

Questo museo custodisce diversi capolavori, ma l’intera zona possiede una spiccata vocazione artistica e bohémien. Ecco il preludio ad un altra attrazione imperdibile del capoluogo lombardo: lo scenografico Arco della Pace circondato dai bar e dai locali della movida milanese perché qui vengono serviti gli aperitivi più gettonati della città accompagnati da stuzzichini, taglieri e perfino alcune proposte più creative. Alle spalle della frizzante isola pedonale c’è il polmone verde della città arricchito da sinuosi sentieri, paesaggi curati e diverse installazioni artistiche.

Parco Sempione non è soltanto una meravigliosa oasi urbana, ma il trait d’union tra l’Arco della Pace e il Castello Sforzesco. Una poliedrica fortezza difensiva nota per gli incantevoli cortili interni rinascimentali e la suggestiva Torre del Filarete. Nei pressi dell’antica struttura difensiva si trovano pure le Colonne di San Lorenzo e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie col celebre affresco dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.

Parco Sempione confina pure la futuristica Piazza Gae Aulenti, dove l’avveniristico Bosco Verticale emerge come nuovo simbolo dell’integrazione architettonica tra la natura e l’edilizia sostenibile.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.