Iti Faccio presenta il corso 4+2: si potenzia le filiera tecnico professionale

L'Istituto di Istruzione Superiore "Francis Lombardi" di Vercelli, sede ITI "G.C. Faccio", in collaborazione con ITS Academy Aerospazio/Meccatronica Piemonte e Coverfop, potenzia l'offerta formativa facendo partire, per l'anno scolastico 2026/2027 un nuovo e innovativo percorso formativo di istruzione tecnica: il percorso quadriennale in Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Meccanica e Meccatronica. Tale percorso, nel rispetto dei criteri della riforma stabiliti dalla legge 121/24, si affiancherà al pari quadriennale erogato da Coverfop con indirizzo Tecnico dell'Automazione industriale. Il nuovo percorso quadriennale si colloca all'interno della Filiera Tecnologico professionale 4+2, un percorso formativo articolato e altamente qualificante, che integra quattro anni di istruzione tecnica, che portano al diploma di Perito Meccanico Meccatronico, e che consente dunque agli studenti, dopo solo 4 anni di scuola tecnica, di entrare immediatamente nel mondo del lavoro con qualifiche particolarmente richieste e ben retribuite, o di iscriversi all'università ovvero di conseguire con ulteriori due anni di studio il Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS Academy, nel ostro caso l' ITS Academy Aerospazio/Meccatronica Piemonte o altro coerente, con accesso diretto senza test d'ammissione, cioè un titolo di studio di livello terziario a cui corrisponde un profilo che permette un rapido e appagante inserimento lavorativo. Il percorso quadriennale si inserisce in modo coerente nell'offerta formativa dell'Istituto, rafforzandone la vocazione tecnologica e professionale. Grazie agli ottimi rapporti con le aziende del territorio, con gli ITS Academy e con enti di formazione accreditati, tra cui Coverfop, nonché alla disponibilità di spazi laboratoriali all'avanguardia, le studentesse e gli studenti potranno frequentare un percorso di elevata qualità, con concrete prospettive occupazionali a livello locale e nazionale. Per un'adeguata informazione alle studentesse, agli studenti e ai genitori, il 14 gennaio, a partire dalle 17,30, si terrà nell' Aula Magna dell' ITI "G.C. Faccio" di piazza Cesare Battisti 9 a Vercelli un evento di presentazione dedicato alla Filiera Tecnologico-professionale. Particolare spazio sarà dedicato agli elementi innovativi del percorso quadriennale sperimentale.