Il team dello Scientifico vince Zero Robotics, competizione internazionale organizzata dal Mit

Il Liceo Scientifico Avogadro torna protagonista a Zero Robotics, prestigiosa competizione internazionale di robotica aerospaziale organizzata dal Massachusetts Institute of Technology di Boston.

Sabato 21 febbraio il team composto da Rania Bahoudi, Ariele Battezzato, Nicolò Beqa, Matteo De Ambrogio, Elia Sassi e Samuele Vecco e guidato dai docenti Lucetta Bertinetti e Luca Oliva, ha gareggiato in alleanza con due squadre statunitensi del Texas e del North Carolina e con una squadra del Bahrain, conquistando la vittoria nella finale internazionale. Anche il secondo team (Matilde Passera, Alessandro Clemente, Giacomo Fontana, Alberto Ghirello, Gabriele Natale, Nicolò Sgarbossa e Yijie Yuan) ha raggiunto la finale, venendo eliminato però dopo le prime due vittorie.

La competizione prevede che studenti di tutto il mondo si confrontino programmando piccoli satelliti sperimentali che operano in assenza di gravità a bordo della International Space Station (ISS), affrontando missioni che cambiano ogni anno: soccorso, esplorazione, trasporto e, nell’edizione 2026, coltivazione di ortaggi nello spazio.

Nei mesi di gennaio e febbraio i due team del Liceo Avogadro hanno affrontato la nuova missione. La prima fase della competizione si è svolta su una piattaforma di simulazione remota del MIT; la finale, invece, ha previsto l’utilizzo reale dei satelliti a bordo della ISS, con collegamento internazionale in tempo reale. La gara è stata particolarmente emozionante: dopo una serie di match iniziali dominati con sicurezza, un imprevisto tecnico ha causato uno stallo del satellite, costringendo la squadra a una rimonta nell’ultima fase. Il punteggio finale ha premiato il team dell’Avogadro, scatenando una grande emozione tra studenti, docenti, Dirigente e personale scolastico.

I docenti Lucetta Bertinetti e Luca Oliva hanno constatato la maturità, la competenza e la capacità di leadership dei due team, che si sono cimentati per mesi, sviluppando algoritmi complessi e strategie di controllo avanzate, testate e validate nella simulazione aerospaziale. «I ragazzi e le ragazze del Liceo - dice la dirigente scolastica Rossella Talice - con impegno, determinazione e spirito di squadra, hanno regalato all’intero Istituto un risultato di prestigio internazionale, confermando la tradizione di eccellenza che dura nel tempo; le nostre squadre si sono ininterrottamente classificate ai primi posti tra il 2015 e il 2018».