Amazon e Codemotion portano gli studenti di Novara e Vercelli all’European Operations Innovation Lab

Dopo i workshop formativi dedicati all’Intelligenza Artificiale, entra nel vivo il progetto promosso da Amazon in collaborazione con Codemotion - piattaforma che crea connessioni tra professionisti IT, comunità tecnologiche e aziende - per guidare gli studenti delle scuole primarie alla scoperta dell’innovazione digitale. Oggi, i bambini delle scuole primarie dell’istituto Comprensivo Duca D’Aosta di Novara e dell’Istituto Comprensivo Rosa Stampa di Vercelli hanno visitato l’Amazon European Operations Innovation Lab di Vercelli, vivendo un’esperienza immersiva tra tecnologia, robotica e sostenibilità.

La visita rappresenta la seconda fase del percorso educativo avviato da Amazon e Codemotion nell’anno scolastico 2025/2026, che ha coinvolto complessivamente 150 studenti delle scuole primarie di Novara e Vercelli attraverso workshop online interattivi dedicati all’Intelligenza Artificiale. Un progetto pensato per permettere ai più piccoli di acquisire competenze digitali in modo inclusivo e consapevole.

A seguito della prima fase, svolta in classe con i workshop online, sono emersi feedback estremamente positivi da parte di studenti e insegnanti. Gli alunni hanno espresso entusiasmo soprattutto nel vedere come una semplice frase digitata potesse trasformarsi in pochi secondi in un’immagine realistica, in un personaggio o in un luogo fantastico. Per molti bambini è stata la prima reale percezione della potenza dell’Intelligenza Artificiale: il momento in cui la tecnologia smette di essere un concetto astratto e diventa un elemento concreto.

Nel complesso, al termine della prima fase del progetto, gli alunni non sono apparsi semplicemente più istruiti sull’uso di un software, ma soprattutto più consapevoli degli strumenti digitali. Hanno compreso che l’Intelligenza Artificiale generativa può essere un potente amplificatore della creatività, ma al contempo uno strumento a che bisogna utilizzare responsabilmente.

Queste riflessioni hanno trovato continuità nella visita all’Amazon European Operations Innovation Lab, dove oggi circa 50 studenti hanno potuto osservare da vicino le tecnologie sviluppate da Amazon per la logistica, tra cui soluzioni basate su Intelligenza Artificiale, robotica avanzata e sistemi di automazione, accompagnati dagli esperti Amazon in un percorso pensato per essere accessibile e coinvolgente.

«Portare gli studenti all’interno dell’Operations Innovation Lab significa offrire loro un’occasione unica per toccare con mano l’innovazione e comprenderne il valore in modo concreto», commenta Stefano La Rovere, Direttore Internazionale Robotica di Amazon. «Crediamo che avvicinare i più giovani alle tecnologie del futuro sia fondamentale per formare cittadini digitali consapevoli e per stimolare interesse verso le competenze STEM sin dalla scuola primaria».

«Iniziative come questa sono importanti perché aiutano a parlare di tecnologia e di Intelligenza Artificiale in modo semplice ai più piccoli», commenta Mara Marzocchi Co-Founder di Codemotion. «Partire dalle scuole primarie significa accompagnare bambine e bambini a scoprire come funzionano gli strumenti digitali che fanno già parte della loro quotidianità, stimolando curiosità ma soprattutto il senso critico. Siamo felici di aver collaborato a un progetto di grande impatto e ringraziamo Amazon per averci coinvolti in un percorso che mette davvero al centro l’educazione e il futuro delle nuove generazioni».

«Accogliamo con grande favore iniziative come questa perché confermano il ruolo di Vercelli come territorio capace di dialogare con l’innovazione e di offrire alle nuove generazioni opportunità formative di alto valore. La visita degli alunni dell’IC Rosa Stampa all’Amazon Operations Innovation Lab rappresenta più di un’esperienza didattica: è un investimento sul futuro dei bambini - dicono il Sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, e l’assessore all’Istruzione, Maria Grazia Ennas -. L’Intelligenza Artificiale, la robotica e le tecnologie digitali non sono più concetti lontani, sono strumenti che già oggi influenzano il nostro quotidiano. Accompagnare i più piccoli alla loro scoperta in modo consapevole, inclusivo e responsabile è una responsabilità che, come istituzioni, sentiamo fortemente. Per questo ringraziamo Amazon e Codemotion di aver scelto Vercelli come parte attiva del progetto educativo così significativo, capace di unire scuola, impresa e territorio».

«La partecipazione a questo progetto conferma l’impegno dell’Istituto Comprensivo Rosa Stampa nel promuovere un uso consapevole e integrato delle tecnologie nella didattica», dichiara la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Rosa Stampa di Vercelli, dott.ssa Lina Arminante. «Per la nostra comunità educante, il digitale non è un fine ma uno strumento capace di stimolare pensiero critico, creatività e competenze chiave. Iniziative come questa permettono di accompagnare gli studenti nello sviluppo delle loro capacità, preparandoli in modo responsabile alle sfide della società contemporanea».

«Il progetto ha rappresentato un’importante opportunità didattica, offrendo spunti concreti per integrare il tema dell’Intelligenza Artificiale nel lavoro quotidiano in classe», commentano gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Duca d’Aosta di Novara. «Gli studenti sono stati guidati a riflettere sui contenuti digitali e ad avvicinarsi alla tecnologia con curiosità, spirito critico e maggiore consapevolezza».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Amazon sul territorio e nella valorizzazione dell’European Operations Innovation Lab di Vercelli, unico centro Amazon in Europa dedicato allo sviluppo di tecnologie per la logistica, che dal momento della sua apertura ha già accolto oltre 1.700 visitatori tra studenti, istituzioni e cittadini. Il progetto con Codemotion proseguirà nei prossimi mesi con attività che daranno continuità al percorso formativo in classe, grazie ai Kit Educativi messi a disposizione delle scuole coinvolte.