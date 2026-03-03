Consiglio dei Ragazzi: Cassandra Tornari è la nuova sindaca

Venerdì 13 febbraio si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze di Vercelli. Nei mesi scorsi gli alunni delle classi seconde delle medie Avogadro, Ferrari, Pertini e Verga hanno svolto un percorso di formazione sull’educazione civica, sulla rappresentanza democratica, sul funzionamento dell’Amministrazione Comunale e degli altri enti di diversi livelli.

Durante il percorso ogni classe ha poi eletto al suo interno due rappresentanti che, venerdì, hanno varcato la porta della Sala Consiliare del Comune. Ad accoglierli il sindaco Roberto Scheda, l’assessore alle Politiche Giovanili Maria Grazia Ennas, i docenti referenti del progetto e gli operatori dell’Informagiovani che avevano già conosciuto nella fase scolastica.

Attraverso una votazione democratica i neo-consiglieri hanno eletto i nuovi sindaco e vicesindaco dei ragazzi: Cassandra Tornari e Manar Midane e lavoreranno in questi mesi osservando il territorio che li circonda e le esigenze dei giovani progettando un’azione educativa da svolgere in accordo con Sindaco e Giunta Comunale.

Il progetto è sostenuto con un contributo dalla Fondazione CRT. «Una splendida opportunità e una grande responsabilità – sottolinea il sindaco Scheda – che consentirà ai ragazzi non solo di essere buoni cittadini del futuro, ma già protagonisti del presente della nostra città, La Giunta ha grandi aspettative dai nostri ragazzi ed è fiduciosa in un risultato capace di soddisfare le esigenze di tutti».