Intervento dei Vigili dei Fuoco, sulla Strada delle Grange e sulla provinciale 86, per la messa in sicurezza di alcuni cartelli stradali che costituivano un pericolo per la viabilità.

Gli interventi si sono svolti nel comune di Ronsecco, a opera del personale del distaccamento volontario di Trino che ha rimosso pali e cartelli caduti a terra, provvedendo alla messa in sicurezza delle aree.