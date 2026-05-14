Zero Robotics: gli studenti dello Scientifico premiati in Comune

Il sindaco, Roberto Scheda, ha premiato, insieme al vice, Domenico Sabatino, gli studenti del liceo Scientifico Amedeo Avogadro vittoriosi a “Zero Robotics”, competizione organizzata dal Massachusetts Institute of Technology di Boston. La squadra era composta da Rania Bahoudi, Ariele Battezzato, Nicolò Beqa, Matteo De Ambrogio, Elia Sassi e Samuele Vecco ed era guidata dai professori Lucetta Bertinetti e Luca Oliva.

«Oggi celebriamo molto più di una vittoria. Celebriamo il talento, la dedizione e la capacità dei nostri giovani di confrontarsi e primeggiare a livello internazionale. Il successo ottenuto dal liceo Avogadro - ha sottolineato il primo cittadino - dimostra come Vercelli sappia esprimere eccellenze capaci di guardare al futuro, alla ricerca e all’innovazione. È un orgoglio per tutta la città vedere questi ragazzi lavorare su tecnologie avanzate, confrontarsi con realtà internazionali e raggiungere traguardi così prestigiosi»

Gli studenti vercellesi sono riusciti a conquistare la vittoria confrontandosi con squadre provenienti, fra le altre, da Texas, North Carolina e Bahrain. La fase conclusiva della competizione si è svolta con l’utilizzo reale di satelliti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, confermando l’eccellenza raggiunta dal gruppo vercellese in uno dei più importanti progetti internazionali dedicati alla robotica e all’ingegneria aerospaziale.

«C’è poi un valore simbolico particolarmente forte - ha aggiunto il sindaco - perché questo risultato arriva proprio nell’anno in cui Vercelli celebra i 250 anni dalla nascita di Amedeo Avogadro. Lo spirito del MIT, luogo in cui immaginazione e scienza si incontrano, richiama idealmente il lavoro del grande scienziato vercellese, che seppe dare ordine all’invisibile e aprire nuove strade alla conoscenza. Questi studenti stanno percorrendo quella stessa strada fatta di curiosità, studio e coraggio».

Un riconoscimento speciale è stato conferito anche da Risemys, società vercellese riconosciuta dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e attiva nella formazione di piloti di droni. L’azienda ha premiato la squadra con un corso base per il pilotaggio di velivoli a controllo remoto, offrendo ai ragazzi un’ulteriore opportunità di crescita formativa in un settore altamente strategico e innovativo.

