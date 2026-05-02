Scoprire la musica grazie alla scuola Vallotti

Scuola primaria Rosa Stampa e Scuola comunale di Musica Vallotti insieme per un progetto di avvicinamento all’ascolto della musica. Un modo per stimolare gli interessi degli allievi e far nascere il piacere di suonare.

I primi incontri si sono svolti alla primaria Rosa Stampa; in queste occasioni i musicisti della Vallotti hanno suonato brani che hanno creato emotività ed empatia. In un ulteriore appuntamento, gli allievi si sono avvicinati direttamente agli strumenti, provando i suoni degli archi, sotto la guida attenta dei Maestri musicisti.

L’attività si è conclusa alla Scuola Musicale Vallotti, dove era stato preparato appositamente per loro un miniconcerto per scoprire l’insieme strumentale e le varie voci degli strumenti: pianoforte, batteria, chitarra elettrica e classica, flauto traverso, saxofono, clarinetto.

La giornata si è conclusa con il saluto in musica dell’orchestra dei “Kinderini”, i musicisti più piccoli, che costituiscono un collegamento ideale tra l’orchestra e i ragazzi che desiderano avvicinarsi a questo affascinante mondo.

La Scuola Vallotti e l’Istituto Rosa Stampa sono soddisfatti dell’esperienza portata a termine, che si pone l’obiettivo di avvicinare sempre più bambini e ragazzi all’amore per la musica e alla pratica strumentale