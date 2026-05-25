Borse di studio agli allievi di Faccio e Lombardi

Giovedì 21 maggio, l’aula magna dell’Iti Faccio ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti che hanno conseguito i migliori risultati nell’anno scolastico 2024/25. Oltre a questi riconoscimenti sono stati anche consegnati i premi di studio Città di Vercelli, tre Borse di studio che, ormai da alcuni anni, il Comune destina ad alunni meritevoli, che dimostrino nel profitto e nella condotta, spiccate attitudini nel proseguimento degli studi.

A premiare gli studenti sono stati la dirigente scolastica dell’Istituto, Maria Dora Rosso, il vicepresidente della provincia di Vercelli, Alessandro Montella, il vicepresidente del Consiglio Comunale, Gianni Marino, il provveditore agli studi, Alessio Ciardi, l’assessore all’Istruzione Maria Grazia Ennas. Quest’ultima, in particolare, ha consegnato le tre borse offerte dal Comune, delle quali due sono state attribuite a studenti della sede dell’Ipia Lombardi: Fabio Trabuio, frequentante, nello scorso anno scolastico, la classe quarta dell’indirizzo Ottici e Maroua Ed Dardi, della classe prima, sempre del corso Ottici; per la sede Iti Faccio il premio è andato a Elena De Santis della classe seconda dell’indirizzo Chimici.

I premiati dell'Iti Faccio sono: 1° Chimici sez. A Yasmine Lahmidi; 1° Informatici sez. A Federico Rubino e Simone Saporito; 1° Informatici sez. C Samuele Cannavale; 1° Informatici sez. D Tommaso Giorcelli; 1° Meccanici sez. A Christian Moreni; 1° Trasporti sez. A Sara Elena Petre; 2° Chimici sez. A Elena De Santis; 2° Chimici sez. B Ivan Cancellieri; 2° Informatici sez. A Filippo Deambrogio; 2° Informatici sez. B Gabriele Alotto; 2° Informatici sez. C Carlos Ramon Torres Paredes; 2° Meccanici sez. A Giovanni Acerbo; 2° Trasporti sez. A Martina Cristiano; 3° Chimici sez. A Lucio Salvatore Fiore; 3° Chimici sez. B Mario Costa; 3° Informatici sez. B Isabella Trimi; 3° Meccanici sez. A Paolo Savona; 4° Chimici sez. A Marco Bernardinelli; 4° Informatici sez. A Riccardo Aimaro; 4° Meccanici sez. A Lorena Sula; 4° Meccanici sez. B Cesare Lesca; 4° Trasporti sez. A Rajaa Seifennasr; 5° Chimici sez. A Lorenzo Patti; 5° Chimici sez. B Dario Capogreco; 5° Informatici sez. A Rawane Barki; 5° Meccanici sez. A Federico Gallone; 5° Trasporti sez. A Marco Celoria.

Infine, sono stati premiati gli allievi diplomati con la votazione più alta (100 e Lode): 5° Chimici sez. B Davide Santoro; 5° Trasporti sez. A Kevin Adjen Star; 5° Trasporti sez. A Marco Celoria.