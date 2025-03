Il 19 marzo apre Tigros: 68 le assunzioni

Apre mercoledì 19 marzo il nuovo punto vendita Tigros di via Tavallini, al rione Aravecchia. Nel capannone un tempo occupato dalla Conad - a lungo rimasto inutilizzato - si insedia un nuovo marchio della grande distribuzione, particolarmente atteso nel generale rilancio del rione Aravecchia.

«Ci prepariamo ad accogliere una nuova azienda che porta 68 posti di lavoro, dopo aver riqualificato un capannone dismesso», dice il sindaco Roberto Scheda a margine dell'inaugurazione della mostra al Mac. L'investimento messo in campo dal gruppo ammonta a diversi milioni di euro: completamente rinnovato nell'aspetto e negli spazi il punto commerciale torna a vivere offrendo un servizio di prossimità importante per i residenti della zona. E non solo.