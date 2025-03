Viaggiava con la cocaina nascosta sotto il cambio dell'auto: arrestato dalla Polizia - video

Viaggiava portando con sé tre panetti di cocaina nascosti in uno spazio artigianalmente creato nel vano del cambio della sua automobile. E, in casa, aveva altra droga, per un totale complessivo di quasi dieci chili. E' finito in arresto, nei giorni scorsi, un cittadino di origine albanese, fermato dalla Polizia di Stato di Vercelli nell'ambito di un normale controllo.

Gli operatori, durante un ordinario controllo svolto nella giornata del 12 marzo, si sono insospettiti per lo stato di agitazione mostrato dall’uomo e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale è stata rinvenuta in suo possesso una somma in contanti di 350 euro, oltre che tre panetti di cocaina, nascosti in uno scomparto segreto ricavato artigianalmente nel vano del cambio. Nella propria abitazione, alla quale veniva successivamente estesa la perquisizione, nascondeva materiale atto alla pesatura e al confezionamento e ulteriori sei panetti di cocaina, dal peso complessivo di circa 10 chili, oltre alla somma in contanti di 1.200 euro.

Al termine dell’operazione, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto e associato alla locale Casa Circondariale: dovrà rispondere delle accuse di possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.