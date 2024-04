Giornata no per le giovanili della PFV

CAMPIONATO UNDER 17

Coppa Piemonte – Quarti di finale

Gara di andata

Vercelli – Palapiacco – Via Donizetti 19

Sabato 20.4.2024 ore 14,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Venaria 39-47

(Parziali:11-17; 18-31; 23-39; 39-47)

Tabellino PFV: Dikrane 3; Haxhiasi; Giorgi, Francese E 4; Giuliani; Prinetti 14; Roggero:

Dipace 7, Nicosia 3; Cavalli; Bari H.; Rizzato 6. All.re Gianfranco Amastasio sostituito da Gabriele Bendazzi

Nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Piemonte, la PFV è stata sconfitta in casa dal solito Basket Venaria per 39-47, al termine di una partita sempre in salita per le vercellesi, scese in campo agli ordini dell’allenatore della prima squadra Gabriele Bendazzi, a causa dell’indisposizione di coach Gianfranco Anastasio.

Le padrone di casa hanno tirato male, va detto subito, con percentuali basse, soprattutto ai liberi (7 su 24) ma in particolare hanno avuto troppe esitazioni nel prendersi la responsabilità del tiro, una volta costruito, preferendo spesso inopinati “ultimi passaggi” in condizioni precarie, che finivano regolarmente in mano alle avversarie, che ne approfittavano ringraziando e colpendo in contropiede.

Questa un po’ è la chiave dell’incontro che con un po’ più di attenzione e raziocinio poteva avere un diverso esito o, per lo meno, un punteggio finale meno penalizzante, in vista del doppio confronto con sommatoria dei punti.

Le vercellesi non partivano bene, ma nel corso del primo quarto si tenevano in scia delle avversarie (che centravano una incredibile serie di triple) per arrivare all’11-17 del 10’.

Nel secondo periodo, invece la PFV buttava alle ortiche numerosi palloni e segnava con il contagocce: risultato 18-31 a metà gara e, visto l’andamento del gioco, speranze finite.

Ma nella ripresa le vercellesi riuscivano a rialzare la testa, con grande orgoglio e forte determinazione. Dopo un parziale di 5-8 nel terzo periodo, aggiustato da Venaria con una tripla sulla sirena, la PFV si ricordava negli ultimi 10’ di come sa giocare e con un parziale di 16-8 aggiustava un po’ le cose, riducendo lo scarto a otto soli punti, in vista del ritorno di lunedì prossimo a Venaria alle 18,30, presso la palestra Sport Club.

Ci vorrà un’altra prestazione, però, per riuscire nell’impresa di ribaltare il risultato.

CAMPIONATO UNDER 15

3^ fase – girone di completamento e classificazione

1^ giornata di andata

Vercelli – Pal. Scuola Media Pertini/Lanino – C.so Tanaro 3.

Domenica 21.4.2024 ore 11,00

Pallacanestro Femminile Vercelli – Libertas Moncalieri “blu” 32-58

(Parziali: 7-19; 14-29; 24-47; 32-58)

Tabellino PFV: Stile 7; Balzaretti 3; Trotti 5; Stacchini; Bari S. ; Lahmidi 7; Maita; Sadmi;

Mura; Panelli 8; Fall 2; Valentini; - All.re Davide Simone

Esordio amaro per le Under 15 della PFV nel girone di classificazione, post stagione regolare, sconfitte in casa dalla Libertas Moncalieri, squadra blu, per 31-58.

Le torinesi, come prevedibile (sono il vivaio di una società di A2) si sono rivelate ostacolo ancora non sormontabile per le ragazze di Davide Simone, a loro volta sempre un po’ in difficoltà per proprie insicurezze e basse percentuali di realizzazione.

La gara si incanalava da subito a favore delle ospiti, che ipotecavano il successo già al primo quarto, concluso 7-19.

Nel secondo, Moncalieri allungava ancora sino al 14-29 di metà gara, con al PFV che faticava tremendamente a segnare,

La partita si trascinava poi sempre secondo lo stesso copione, anche se le vercellesi mettevano dentro qualche punticino in più (24-47 al 30’) senza peraltro riuscire a cambiare le cose.

Prossima partita lunedì 29 aprile a Novara, pala Don Bosco, contro Novara Basket.

Va sottolineato, peraltro, che questa fase di classificazione o completamento, come la si vuol chiamare, è stata voluta dalle quattro società che vi hanno aderito (PFV, Novara, Lib. Moncalieri e Gators Savigliano) per evitare che le squadre eliminate nel girone di qualificazione o ai primi turni delle eliminatorie successive, dovessero smettere di giocare già alla fine del mese di marzo.

A 15 anni è troppo presto concludere la stagione dopo poco più di sei mesi di gioco. La speranza è che questa esigenza venga recepita anche dalla Federazione per il futuro.

CAMPIONATO UNDER 14

2^ fase – Girone per il titolo regionale

3^ giornata di andata

Cavallermaggiore (CN) – Palasport “Sport Area” – Via San Giorgio

Sabato 20.4.2024 – ore 15,00

Gators Savigliano - Pallacanestro Femminile Vercelli 39-35

(Parziali:7-10; 15-20; 29-31; 39-35)

Tabellino PFV: Stile; 16; Balzaretti 4; Turcas 1; Ferraris; Bari S. 4;

Lahmidi 10; Monaco; Alilou; Oppezzo; Triberti; Sadmi. All.re Davide Simone

­­­­­­­­­

Seconda sfortunata sconfitta per le Under 14 della PFV per 39-35 ad opera di Gators Savigliano, al termine di una gara che le vercellesi hanno saputo condurre in testa per circa 35’, cedendo poi nella fase finale, dopo aver dato fondo a tutte le proprie energie. La squadra di Davide Simone, giocando abbastanza bene, aveva chiuso avanti il primo quarto per 7-10, per poi mantenere ed incrementare leggermente il proprio vantaggio anche a metà gara sul 15-20. Nella ripresa erano, però, le padrone di casa a cercare di portarsi avanti, ed al 30’ raggiungevano pericolosamente il -2 sul punteggio di 29-31. Nell’ultimo quarto la PFV non ce la faceva più e, dopo aver tenuto sino al 36’ all’incirca, mollava gli ormeggi consentendo alle avversarie di mettere la freccia e di superarle nel finale. Un peccato, perché sarebbe stata la prima vittoria nel girone finale per il titolo, che già è un traguardo prestigioso per le giovanissime della PFV. Prossimo impegno Under 14 domenica 28 aprile a Vercelli, al Palapiacco alle ore 15,15 contro Granda College Cuneo.