Incidente a Stroppiana, motociclista in codice rosso

Incidente sulla provinciale per Casale Monferrato, all'altezza di Stroppiana. Un centauro, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è caduto rovinosamente ferendosi in modo grave.

Sul posto, per i soccorsi, è intervento il personale del 118 che, dopo aver recuperato lo sfortunato motociclista, lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Novara con l'elisoccorso, atterrato in un campo a bordo strada dopo che le forze dell'ordine avevano fermato il traffico sulla provinciale.

L'uomo è stato ricoverato in codice rosso.

(notizia in aggiornamento)