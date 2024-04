Solito problema: i Rices perdono... testa e partita

Rices – Novara Basket 70-91

Liberali 21; Agoglia 12; Paulato 9; Sow 8; Maccapani 6; El Hammami 4; Cattaneo 4, Cappello 4; Skilja 2; Curino; Conte nr.

Coach Antonio Galdi

Si sta giocando il terzo quarto. Gara combattuta, nessuna delle due riesce a prendere il largo. Il primo quarto si era concluso con gli ospiti avanti di 1 punto (18-19), il secondo con i Rice avanti di 3 (46-43). E il terzo quarto era iniziato nel modo migliore: bomba di Agoglia, Rices a +5 (48-43). Il Basket Novara però reagisce e si porta avanti di 2 lunghezze. Ma Cappello, con un gran canestro (il più bello: tiro dalla media distanza in sospensione) riporta il punteggio in perfetto equilibrio. Poi succede questo: due penetrazioni, una di Agoglia e l'altra di El Hammami, sono fermate in modo falloso, ma gli arbitri non se ne avvedono. Ci sta succede. Suuccede però che, da questo momento, i Rices vanno in bambola e il Novara prende il largo: + 9 a meno 3' dal termine, + 19 quando suona la sirena. La partita, ormai, è andata. Il parziale è... bestiale: 4 a 26. Inutile l'ultimo quarto: 70 a 91 il punteggio finale.

È emerso insomma il solito e vecchio problema dei Rices (non in tutte la gare per fortuna). Non è né tattico, né di tenuta fisica. Tengono, e bene, fino a un certo punto, e poi... si spegne l'interruttore. Un problema prettamente psicologico, di testa innsomma (che nel basket e non solo è la cosa che più conta).