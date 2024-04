Basket femminile serie B: PFV bella ma... perdente

Girone play out – 2^ giornata

Mercoledì 24 aprile 2024 - ore 20,30 -A Rivalta (TO) – Pal. Sc. Elem. Italo Calvino

Area Pro 2020 - Pallacanestro Femminile Vercelli – 64-60 d.1 t.s.

(parziali: 17-17;329-27; 48-40; 58-58; 64-60

Tabellino PFV: Bertelegni 2; Bassani ; Buffa 11; Bracco 15; Acciarino 15; Deangelis 3 ; Gentilini ; Coralluzzo 10;;Boucefra; Leone S.4; Roggero n.e ; Francese A. All.re Gabriele Bendazzi; ass. all. Andrea Congionti.

Una PFV convincente ma sfortunata perde a Rivalta contro Area Pro 2020 per 64-60, dopo un tempo supplementare, rimescolando così la situazione del girone, in cui le torinesi arrivano ad appaiarle in classifica a 2 punti, con Novara ancora a zero ma con una sola partita all’attivo, come del resto pure Area.

La squadra vercellese era partita bene, tenendo testa alle avversarie, nonostante la difficoltà palesata ad affrontare la difesa a zona delle torinesi.

Il primo quarto si concludeva, comunque, sul 17-17, con i canestri di Acciarino e Bracco, con Coralluzzo, a sostenere il punteggio delle ospiti.

Dato negativo l’infortunio ad una caviglia di Bouchefra, dopo pochi minuti, che ne condizionerà fortemente il rendimento nella gara, penalizzando non poco la squadra.

Nel secondo periodo le padrone di casa prendevano un lieve vantaggio e la PFV si sarebbe trovata a dover inseguire per tutto il resto della gara: 32-27 il secondo quarto, con un sensibile calo di rendimento delle ospiti, tra le quali si iscrivevano fra le realizzatrici anche Deangelis e Leone Sara.

Il vantaggio di casa si dilatava, però, nel terzo quarto (48-40), durante il quale dava un buon contributo di punti Buffa, ma dall’altra parte c’era l’exploit di Giaccardo con tre triple centrate.

A metà circa dell’ultimo periodo il divario era dimezzato e sullo slancio, con punti di Coralluzzo e Bertelegni, la PFV riusciva a colmarlo del tutto ed a guadagnarsi i supplementari sul 58-58, con un canestro di Buffa, e grande merito della squadra intera.

Nell’overtime la tensione era altissima e per circa 4 miniti nessuno segnava più: ci pensava poi la solita Giaccardo a sbloccare il punteggio, con la PFV che non riusciva a reagire, sprecando un paio di palloni.

Finiva 64-60, ma l’impressione che ha dato la squadra vercellese è di un gruppo compatto e vivo, pronto a riscattarsi in una delle prossime due gare, dopo il match fra Novara e Area, per centrare uno di quei due posti che significherebbero salvezza.

E quanto si è visto in queste prime due partite, lascia ben sperare.