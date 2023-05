Bianzè scelta come luogo della “Giornata del ricordo di ieri, oggi e domani”

BIANZE’ – Grande onore per il paese di Bianzè, scelto come luogo della “Giornata del ricordo di ieri, oggi e domani” che si terrà nella giornata di domani sabato 6 maggio.

“La manifestazione in questione è stata organizzata dalla Federazione di Vercelli e dalla sezione di Bianzè dell’ANCR, dall’associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra di Vercelli e dalla Proloco di Bianzè e vuole essere un modo per far conoscere alle nuove generazioni i valori e le tradizioni che ognuna di queste associazione cerca di trasmettere – commenta il presidente dell’ANCR Bianzè Simone Fossati che tanto si è adoperato per far sì che il tutto venisse organizzato al meglio - rispondendo al desiderio di ricordare la storia della Patria, dei caduti di tutte le guerre, dei morti nei campi di prigionia e di internamento, di ricordare che l’unità e i valori della nazione e della Costituzione della Repubblica costituiscono le fondamenta della società civile, che con l’affermazione della giustizia e del mantenimento della pace tra i popoli, auspica il consolidamento dei vincoli di fraternità fra tutti, in Italia, in Europa e nel mondo”.

Alla giornata del ricordo sono state inviate le Federazioni provinciali del Piemonte dell’Associazione nazionale combattenti e reduci, dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dell’Associazione mutilati ed invalidi di guerra, i Combattenti decorati al valor militare dell’istituto Nastro Azzurro, le principali associazioni d’Arma del territorio vercellese, l’ANPI e alcuni organi di protezioni civile. Tante le persone attese, dunque, per quella di domani che rimarrà sicuramente negli annali della storia bianzinese.

“Domani sarà un grande giorno per la storia di Bianzè! E per quanto mi riguarda, si tratta di un grande sogno che grazie a preziosissimi collaboratori si sta per avverare – commenta Simone Fossati - insieme, unite ci saranno varie associazioni combattentistiche e d'arma, per dimostrare che c'è un Italia che crede ancora nei valori, c'è un Italia che collabora con le istituzioni e le amministrazioni per ricordare, divulgare e conservare la storia nazionale ed i sacrifici che i nostri nonni e bis nonni hanno compiuto e che non vanno dimenticati”. E ci confida: “Sono commosso dal gran numero di adesioni che abbiamo ricevuto, non mi aspettavo una partecipazione simile. E questo mi rende molto felice perché i valori che cerchiamo di trasmettere con la manifestazione di domani, sono importanti, profondi e io ci credo fermamente. Per me è un onore esser riuscito ad organizzare una cosa simile e per di più nel mio paese: ringrazio i preziosi collaboratori che ho avuto perché è grazie alla loro esperienza e disponibilità se domani Bianzè potrà ospitare questo raduno”.

“Grazie ad Attanasio Marcantonio Presidente dell’associazione artiglieri d’Italia di Vercelli che in qualità di cerimoniere si occuperà di dirigere il tutto, grazie a Bruno De Marco presidente dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra della sezione di Vercelli dell’associazione nazionale reduci e combattenti, grazie ad Alessio Lomartire della Proloco di Bianzè e al sindaco Carlo Bailo e all’amministrazione comunale – conclude infine Fossati - libero nel vento sventola il nostro tricolore, a noi il compito di insegnare alle nuove generazioni che quel vento deve sempre soffiare libero ed orgoglioso! Viva l'Italia”.

Ecco il programma della giornata: tutto avrà inizio alle 10 nel cortile del palazzo comunale con la cerimonia ufficiale ad ingresso contingentato per motivi di sicurezza, dopodiché tutti i presenti con bandiere, labari, gonfaloni e medaglieri delle varie associazioni, inizieranno un corteo per le vie del paese accompagnati dalla Fanfara dei bersaglieri di Settimo Torinese. Il corteo farà sosta per gli onori ai caduti davanti al monumento sito davanti alle scuole, per poi proseguire lungo il corso principale addobbato a festa verso il campo sportivo, dove è stata allestita una tensostruttura nella quale la manifestazione si concluderà con il pranzo sociale curato dalla Pro Loco, a base di prodotti tipici della zona. Nella zona antistante alla tensostruttura saranno presenti gli stand di alcune associazioni storico-culturali della provincia vercellese ed alcuni mezzi a motore storici, agricoli, civili e militari.