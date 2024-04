PFV, missione compiuta: primi 2 punti per la salvezza

Campionato di serie B – Girone finale play out

1^ giornata di andata

Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco

Domenica 21 aprile 2024 – ore 18,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Novara Basket 66-48

(Parziali: 18-11; 39-22; 49-38; 66-48)

Tabellino PFV: Bertelegni 3; Bassani; Bracco 24; Buffa 11; Deangelis 2; Bouchefra 6; Coralluzzo 6; Gentilini, Leone Sara, Acciarino 12, Chillini 2,– All.re Gabriele Bendazzi – Assistenti: Andrea Congionti e Davide Simone.

Una bella PFV conquista due preziosissimi punti nella prima giornata del girone play out, battendo con pieno merito Basket Novara per 66-48, fra le mura amiche del Palapiacco, oltremodo gremito (vista anche, purtroppo, la limitazione dei posti in attesa che si riunisca la commissione per l’autorizzazione ad utilizzare appieno le nuove tribune) da tifosi delle due fazioni che hanno reso la gara più elettrizzante con il loro tifo molto sonoro.

La PFV è partita con il piede giusto, mostrando da subito molta determinazione e convinzione e, soprattutto, una gran voglia di vincere. Al 5’andava in vantaggio 10-5, gestendo bene il gioco, selezionando con intelligenza i tiri, ed in certi tratti dando anche spettacolo. Soprattutto riusciva a mettere in grave difficoltà Novara, con una difesa aggressiva ma attenta, soprattutto quando in campo coach Ascione ha schierato la lunghissima Sonzogni, immarcabile per le vercellesi, la quale ha segnato nel primo quarto con ottime percentuali ma poi, misteriosamente, è sparita dai radar dopo che le “piccole” della PFV le avevano preso le misure.

La prima frazione si chiudeva, così, 18-11.

Il copione si ripeteva uguale nel secondo periodo, con la PFV a difendere con intensità e con grande efficacia, rendendo la vita difficile a Novara, che rimediava altri 11 punti soltanto nel periodo. Sull’altro fronte Acciarino (12 punti e 75% da 2), Bracco (24 punti), con Buffa (11 punti) facevano il bello ed il cattivo tempo, sospinte da una infaticabile Bouchefra (+18 di valutazione scout), ma tutte le giocatrici che via via scendevano in campo davano il loro contributo sostanzioso, sia in punti che in pressione difensiva e, soprattutto, attenzione e determinazione, come Coralluzzo, Deangelis, Bertelegni, Leone , Gentilini e capitan Bassani.

A metà gara il tabellone diceva 39- 22, e sugli spalti i tifosi cominciavano a sorridere soddisfatti.

Ma bisogna sempre aspettare (quasi) la fine, nelle partite di basket: come spesso è accaduto, infatti, il terzo quarto non diceva bene alla PFV che sbagliava diverse scelte di tiro, subiva contropiede ed un paio di triple e vedeva avvicinarsi pericolosamente le rivali sul 49-38 a tre quarti gara.

Ripreso il gioco, però, la PFV era bravissima a controllare la partita, non permettendo mai a Novara di arrivare sotto i 10 punti di distacco, per poi allungare poco prima del 35’ fino a +16, come era stato – del resto – durante gran parte del match, per suggellare infine il +18 con due tiri liberi di Martina Chillini, la più giovane (2005), per di più novarese, ma ormai da più stagioni a Vercelli.

Grande entusiasmo alla sirena finale in casa PFV per i primi due punti di questa fase salvezza, e per la prova veramente convincente. Vittoria che dà molta fiducia per il futuro, posto che essendoci in lizza solo tre squadre, nessuna può superare quota 8 punti, ed avendone già due in cascina, le prospettive sembrano più rosee.

Già mercoledì 24/4 prossimo alle ore 20,30 ci sarà la prova del nove in quel di Rivalta, contro Area Pro 2020, presso la palestra della Scuola Elementare Italo Calvino: vincere a Rivalta, infatti, significherebbe ipotecare seriamente la salvezza.

E se la PFV riuscirà ad essere “squadra” nel vero senso della parola come lo è stata contro Novara, potrà sicuramente tentare l’impresa.