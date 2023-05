Due ambulatori distrettuali, Farmacia amica e teleconsulto per i valsesiani rimasti senza medico

Grazie a un lavoro intenso e silenzioso dell’Unione Montana Valsesia, volto a creare proficue sinergie, è stata individuata una soluzione per i pazienti valsesiani che si sono trovati senza medico di base: due ambulatori distrettuali a Varallo e Borgosesia; implementazione dei progetti di telemedicina, teleconsulto e presa in carico della fragilità in Val Mastallone, Val Sermenza e Valsessera, “Farmacia Amica” in Valsessera.

«Una soluzione articolata ma efficace, frutto di un lungo confronto che, insieme all’assessore Francesco Nunziata, abbiamo attivato nelle scorse settimane – spiega il presidente, Francesco Pietrasanta – incontrando i medici di base attivi in Valsesia e Valsesssera, il sindaco di Coggiola Paolo Setti e il direttore del Distretto Sanitario Asl Vc, Germano Giordano con l’obiettivo di risolvere un problema che ormai stava angosciando i nostri cittadini. Abbiamo ben chiari i problemi di personale che affliggono il territorio – aggiunge l’amministratore - ma ovviamente occorreva trovare una soluzione e l’abbiamo individuata: ora sono operativi ambulatori comunali nelle Valli Mastallone e Sermenza, la “Farmacia Amica” in Valsessera e due ambulatori presso l’Ospedale di Borgosesia e la Casa della Salute di Varallo: sono soluzioni temporanee, in attesa che si riescano a trovare nuovi medici, ma sono la risposta doverosa alle esigenze di salute dei valsesiani e dei valsesserini».

La soluzione individuata prevede, nel dettaglio: due ambulatori distrettuali, uno all’ospedale di Borgosesia e il secondo alla Casa della Salute di Varallo. A Borgosesia, l’ambulatorio sarà aperto 3 giorni a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì in orario mattutino (9-11) e pomeridiano ((14-16). A Varallo, aperture articolate su 2 giorni a settimana: martedì e venerdì, anche in questo caso mattino e pomeriggio (9-11 e 14-16). Ambulatori comunali in Val Mastallone e Val Sermenza (Cravagliana, Rimella, Fobello, Boccioleto, Alto Sermenza) con la presenza di infermieri di comunità e, in alcuni giorni, anche da medici di medicina generale. Farmacia Amica a Portula, alla Farmacia Tallia, dove è possibile effettuare un teleconsulto con medici di medicina generale.

«Collaborando con l’Asl abbiamo garantito una risposta sanitaria ai valsesiani e ai valsesserini rimasti senza medico di base – commenta l’assessore Nunziata – ora continuiamo a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di aumentare il numero degli infermieri di comunità, che attualmente sono tre ma che presto dovrebbero arrivare a 6/8 e, se la Regione prenderà in considerazione la proposta che abbiamo avanzato in questi giorni, di attivare una progettualità nuova, con la collaborazione di tutti i medici di medicina generale attualmente in servizio sul territorio».

Scongiurato, dunque, il rischio di avere pazienti senza medico: «Ringrazio l’Asl – conclude il Presidente Pietrasanta – in particolare il dottor Giordano per lo sforzo profuso nella ricerca di una soluzione che garantisca l’assistenza dei cittadini in questo momento difficile. Noi ci stiamo impegnando su tutti i fronti per migliorare la situazione, sempre con l’obiettivo fondamentale di difendere il servizio sanitario in valle: conosciamo le difficoltà, ma il diritto alla salute dei cittadini è imprescindibile. Questa modalità, individuata con buona volontà e senza polemiche, è la prova che per ogni problema si può e si deve trovare una soluzione».

Per raggiungere Borgosesia o Varallo, i pazienti possono utilizzare il servizio di trasporto messo a disposizione dalle associazioni Igea (370 3219062; 347 4314929) e Trasporto Sereno (339 1644481) e Trasporto Auser Valsessera (339 2945919).