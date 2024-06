I laureati di Upo hanno celebrato il "Graduation Day" FOTO

"Visto che in Italia solo il 17% della popolazione è laureato, è stato detto che si può vivere tranquillamente senza laurea. E che anzi la gente normale non può permettersi di studiare 8-10 anni per poi non trovare un posto di lavoro. Ebbene, i dati reali contraddicono in pieno questa tesi, ma aggiungo che una nazione dovrebbe essere orgogliosa dei propri giovani laureati". Il rettore dell'università del Piemonte Orientale, Giancarlo Avanzi, non nomina il presidente del Consiglio, ma ne critica duramente la tesi espressa alcuni giorni fa parlando dell'utilità "pezzo di carta".

Lo ha fatto sabato pomeriggio nel suo discorso di saluto al "Graduation Day" dei laureati del secondo ateneo piemontese, giunto alla nona edizione, nei giorni in cui sta concludendo il suo mandato alla guida dell'università che ha compiuto un quarto di secolo di vita. Le elezioni per il nuovo rettore si terranno infatti martedì e mercoledì.

La cerimonia - a cui hanno partecipato oltre 4000 persone, tra cui i 1200 laureati dell'ultimo anno e a cui erano presenti i sindaci di Novara Alessandro Canelli, di Alessandria Giorgio Abonante, e Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli ancora per qualche giorno - si è concluso con il suggestivo "lancio del tocco", il copricapo accademico con i colori che contraddistinguono le facoltà. Prima il coloratissimo serpentone degli studenti, aperto dal labaro e dallo striscione ufficiale, e accompagnato dall’orchestra dell’università in formato “wind ensemble” ha attraversato tutto il centro storico partendo dal Campus Perrone.