Robbio, ciclista si schianta contro un tir fermo a lato della strada

Incidente ieri (mercoledì 3 aprile) intorno alle 13, sulla provinciale 6 che da Robbio conduce a Nicorvo.

Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che un autotrasportatore di un tir con targa portoghese abbia accostato sul ciglio della strada per espletare i propri bisogni fisiologici.

Più o meno in quegli istanti è sopraggiunto un ciclista di 47 anni a velocità sostenuta che presumibilmente distratto da qualcosa di non meglio definito o in preda a un lieve malore si è schiantato contro il rimorchio del mezzo pesante con la propria bici da corsa.

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio e dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Maggiore di Novara con ferite piuttosto serie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Robbio per i rilievi del caso.