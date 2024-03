Robbio: scontro tra auto sulla statale 596, ferite tre persone

Incidente, all'alba di mercoledì 27 marzo, sulla statale 596 tra Robbio e Sant'Angelo Lomellina per un incidente stradale.

Poco dopo le 5:30, due auto si sono scontrate per motivi in fase di accertamento: nell'impatto sono rimaste coinvolte 3 persone, due donne rispettivamente di 19 e 39 anni e un uomo 37enne. Sul posto sono scattati i soccorsi del 118 giunti con un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, Croce Azzurra di Robbio e un'automedica, mentre i Vigili del Fuoco Volontari di Robbio sono intervenuti per la messa in sicurezza delle vetture e della strada.

I feriti dopo le prime cure sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, ma fortunatamente non dovrebbero essere in pericolo di vita.

A rilevare la dinamica esatta del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Robbio.