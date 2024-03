Nessuna irregolarità nei lavori alla fontana: assolti sindaca e assessore di Olcenengo

Finiti a processo per il rifacimento di piazza Pajetta a Olcenengo, la sindaca del paese, Anna Maria Ranghino, e l'assessore Moreno Menini sono stati assolti, nei giorni scorsi, con formula ampia - “perché il fatto non sussiste" - dalla giudice Angelica Cardi, che ha accolto le richieste di accusa e difesa.

La vicenda era partita con un esposto alla Sovrintendenza da parte della minoranza del paese relativa alle opere di riqualificazione avviate dall'amministrazione comunale del centro vercellese: il 24 ottobre 2022 alla sindaca viene notificato un decreto di citazione a giudizio con l'accusa di aver eseguito, in concorso con l’assessore Moreno, lavori di modifica e restauro di beni culturali in assenza dell’autorizzazione della Sovrintendenza. Gli interventi eseguiti consistevano nel rifacimento della pavimentazione, nel taglio delle siepi, nell'abbattimento di un albero, nella messa in posa di lastre di pietra, nella rimozione di panchine e di modifiche alla fontana monumentale».

Nel corso del dibattimento, però la difesa dei due amministratori, sostenuta dagli avvocati Massimo Mussato (per Ranghino) e Massimo Somaglino (per Menino) è stata inequivocabile nel dimostrare che il Codice dei Beni Culturali prevede che le opere la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni sono sottoposte a vincoli di legge e che la piazza in questione, realizzata negli anni ’70, non è soggetta a parere della Sovrintendenza, così come, nella fase di redazione degli atti, era stato attestato anche dai funzionari comunali interpellati dagli amministratori.

«I lavori oggetto di intervento - spiega a distanza di qualche giorno la sindaca Ranghino - hanno interessato l’arredo urbano posto sulla piazza negli anni 1970/1980, senza alterare la conformazione della piazza stessa, la cui pavimentazione era stata rimossa perché sconnessa a causa delle radici degli alberi che avevano alzato i blocchetti di porfido (poi riposizionato), rendendo pericolosa e di difficile fruizione la piazza stessa. I lavori non erano ancora terminati quando la minoranza, anziché portare in Consiglio le proprie osservazioni, ha ritenuto di attivarsi con un esposto alla Sovrintendenza, anche per il fatto che l’attuale amministrazione, non potendo ripristinare lo zampillo d’acqua della rana sulla “sgorgia”, aveva creato il gioco d’acqua sottostante, andando a realizzare una bella fontana illuminata con i pesciolini dove i bimbi andavano a giocare».

Ranghino rileva inoltre che i lavori si erano resi necessari «per salvaguardare i cittadini, vista la situazione in cui versavano l’albero, che aveva alzato le radici e pendeva pericolosamente verso la via pubblica, e la siepe, ormai un rovo pieno di spine e calabroni e per ragioni di restauro e risanamento conservativo».

L'assoluzione, chiesta anche dal pubblico ministero, ha chiuso un nuovo capitolo della querelle giudiziaria che, in questi anni, ha spesso coinvolto l'amministrazione comunale di Olcenengo: «E tutte le volte, anche dopo anni di processi, sono stata assolta perché il fatto non sussiste o il procedimento è stato archiviato per la stessa ragione», rileva la sindaca, ricordando di essersi messa a disposizione della magistratura fin da subito e di aver accolto la notizia dell’assoluzione perché il fatto non sussiste come «un riconoscimento della correttezza personale e professionale che da sempre contraddistingue il mio operato: ringrazio il mio avvocato, Massimo Mussato, per l’opera professionale svolta in mia difesa», conclude Ranghino.