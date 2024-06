Nuova ditta di logistica a Larizzate: firmato il preliminare di vendita

Il terzo mandato dell'amministrazione guidata da Andrea Corsaro si chiude con la firma del preliminare per la vendita dell'ultimo lotto dell'area degli insediamenti produttivi. Un accordo siglato negli ultimi giorni che lascerà alla prossima amministrazione un'eredità rappresentata da 3 milioni di euro previsti come oneri di urbanizzazione e un nuovo insediamento produttivo nell'area di Larizzate, con una previsione occupazionale di 300 posti di lavoro.

Top secret il nome dell'azienda che arriverà sul territorio andando a completare il lotto degli insediamenti sull'area convertita da agricola a produttiva in base a un accordo sottoscritto nel 2008 con Regione e Asl per la valorizzazione dei terreni a sud della roggia Molinara di Larizzate. Nell'area, uno dopo l'altro, si sono insediati centri direzionali e logistici di grandi gruppi: da Novacoop ad Amazon, per fare qualche esempio. Ora il cerchio si chiude e, tra le sfide che attendono la città per il futuro, c'è anche quella legata all'individuazione di nuove aree industriali - o alla riconversione di quelle dismesse.