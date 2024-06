Croce Rossa in festa: premi ai volontari, prevenzione e giochi per i più piccoli

Piazza Cavour si colora con i simboli e le uniformi della Croce Rossa per festeggiare i 160 anni dalla fondazione, avvenuta il 15 giugno 1864.

Domenica 16 giugno dalle 10 alle 18.30 il Comitato di Vercelli è in piazza Cavour con una serie di eventi che, per tutta la giornata, coinvolgono i volontari e anche la popolazione. «L'obiettivo della giornata è quello di far conoscere quali siano le attività svolte dall’associazione su tutto il territorio nazionale - spiegano da comitato di via Gioberti -. Al mattino l’evento si aprirà con una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità vercellesi, durante la quale alcuni soci riceveranno le Croci di Anzianità e gli attestati di merito per i Donatori di Sangue».

Verranno inoltre consegnate le benemerenze del “Tempo della Gentilezza” ad alcuni benefattori vercellesi. Saranno presenti i “Soccorsi Speciali” di Croce Rossa (unità cinofile, operatori polivalenti salvataggio in acqua, unità soccorso piste da sci), un’emoteca per informazioni sulle donazioni di sangue, un gazebo per la misurazione di glicemia e pressione con le Infermiere Volontarie, un gazebo con il Corpo Militare Volontario, una postazione ad hoc per simulare con la popolazione le manovre salvavita adulto e pediatrico.

Per i più piccoli saranno presenti anche attività di truccabimbi, l’ambulanza dei peluches, giochi e tanti palloncini colorati.