Piazza Municipio, al via i lavori

Restyling al via per piazza del Municipio: da due giorni i mezzi sono all'opera nella parte che affaccia sul palazzo della Posta e su via Monte di Pietà per il rifacimento della pavimentazione che verrà realizzata in acciottolato, riportando la piazza all'aspetto che aveva nel 1800.

Gli interventi, che interessano anche metà dei parcheggi, non comportano il blocco della viabilità: le auto in arrivo da via Vallotti transitano davanti al Comune - dove sono stati mantenuti i posti auto - e si immettono in corso Libertà attraverso via San Paolo.

Intanto sono stati ultimati anche i lavori di via Lanza, che collega corso Libertà a piazza Municipio, passando sul lato sinistro della Benetton: la via è stata riaperta al transito dopo la posa del porfido al posto dell’asfalto.

L'intervento partito in questi giorni proseguirà poi con la riqualificazione della metà di piazza che affaccia verso il Comune: anche qui sarà posato l'acciottolato e sul lato verso la chiesa di San Paolo verrà anche realizzata una fontana. Al termine dei lavori questa parte verrà anche pedonalizzata.