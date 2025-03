Via San Paolo, arriva il divieto di sosta

Niente più stalli per la sosta in via San Paolo: dopo la posa dell'acciottolato e la riqualificazione della stradina con il posizionamento delle fioriere - nell'ambito del Piano nazionale qualità dell'abitare Pnrr - il Comune sceglie di valorizzare il tratto come area di passeggio. Un'ordinanza firmata dalla comandante della Polizia locale, Ivana Regis, istituisce il divieto di sosta nel tratto compreso tra i civici 3 e 15, con l'eccezione dello stallo istituito, in fregio al civico 4 per le operazioni di carico e scarico merci.