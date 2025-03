Revisione delle fermate del bus linea 2

E' in corso una piccola revisione delle fermate lungo la linea urbana 2. L’operazione ha portato alla soppressione - per esempio - della sosta in via Monviso. «Comprendendo i minimi disagi per questa cancellazione, ricordo che ci sono sempre le soste posizionate lungo Porta Torino che distano poche centinaia di metri e il nuovo percorso copre corso Prestinari e corso Fiume che, prima, non erano serviti», dice l'assessore Paolo Camponosi, ricordando che è sempre attivo il comodo e performante servizio di Telebus. «È sufficiente prenotare il giorno prima l’orario: si indica il luogo di partenza e la destinazione che si deve raggiungere. Consente di muoversi in tutta Vercelli dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30. È possibile prenotare anche un viaggio di gruppo (minimo 10 persone e fino alla capienza massima del veicolo). Per informazioni e prenotazioni basta telefonare – almeno il giorno prima del viaggio – ad Atap allo 0161 58677 dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 11».