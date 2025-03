Ombrelli per Angsa nel cielo sopra via Dante

Il cielo di via Dante si colora di decine di allegri ombrelli: in occasione della Giornata mondiale sull'autismo (il 2 aprile) i commercianti del tratto all'angolo con corso Libertà - Sabatino Pelletteria, Farmacia Moderna, Vellano Moda e Tabaccheria Charlie - promuovono una simpatica iniziativa a sostegno di Angsa

(Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici).

“Insieme coloriamo il cielo per Angsa” viene presentato il 2 aprile alle 11, direttamente in via Dante con i commercianti cpionvolti e Francesca Debernardi, presidente dell’associazione per l’autismo Enrico Micheli. Per alcuni giorni, il cielo sopra l'ultimo tratto di via Dante si colora con gli ombrelli che possono poi essere acquistati a 10 euro, andando a sostenere le attività dell'associazione: «Una piccola azione che può fare la differenza per chi promuove iniziative per i ragazzi autistici e le loro famiglie, promuovento l'inclusione sociale di chi è affetto da questa particolare patologia. «Ogni ombrello acquistato è un passo verso un futuro più inclusivo e solidale», spiegano i promotori del progetto. L'allestimento resterà a colorare la via dal 27 marzo al 30 maggio.