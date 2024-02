Acciottolato e fontana nella rinnovata piazza del Municipio

Una pavimentazione in acciottolato solcata da passatoie lastricate; una fontana a sfioro e i cassoni per le piante ornamentali. Sarà così piazza del Municipio al termine dei lavori di riqualificazione progettati dall'architetto Andreas Kipar e inseriti nel Piano nazionale qualità dell'abitare.

Un intervento che andrà a ridisegnare completamente l'aspetto dell'area, in parte recuperandone l'immagine storica e in parte inserendo elementi innovativi.

E' un rendering che molti vercellesi non avevano ancora visto, quello affisso sulla recinzione del cantiere che, in questi giorni, sta interessando via Palazzo di Città e la piazzetta antistante le Poste Centrali. Per passare dai disegni al cantiere, sarà prima necessario attendere il rifacimento di via Palazzo di Città dove gli "starlanghin" stanno lavorando per la posa dell'acciottolato e dei due attraversamenti previsti a inizio e fine strada. Anche dopo la conclusione dei lavori via Palazzo di Città resterà transitabile alle auto, sebbene in direzione opposta rispetto a quella attuale, e verranno ripristinati gli stalli di sosta, ma il suo aspetto andrà a uniformarsi con quello della rinnovata piazza.