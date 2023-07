Concordia, addio al vecchio nido. Sarà abbattuto per far posto a una scuola nuova

Con il trasloco degli arredi sono iniziati i lavori di sgombero del Nido Peter Pan, al rione Concordia. La struttura sarà abbattuta e rifatta grazie ai fondi ottenuti attraverso un bando del Pnrr relativo alle scuole.

Destinato a ospitare 70 bambini, divisi in quattro sezioni, la nuova struttura andrà a completare l'attività di rifacimento dell'edilizia scolastica del quartiere che, negli anni scorsi, aveva interessato la scuola materna, completamente riqualificata sul fronte energetico e dell'accessibilità.

Il progetto finanziato prevede un investimento di quasi 2 milioni di euro per costruire una nuova struttura che, come prevedono i requisiti per accedere al Pnrr, è stata pensata con un occhio di attenzione particolare per l'ambiente e per la gestione energetica, con struttura portante e finiture pensate per garantire un alto tasso di isolamento termico e acustica e la possibilità di integrarsi con l'area verde circostante.

«Il vecchio edificio verrà completamente abbattuto - spiega il vicesindaco Massimo Simion -, mentre quello nuovo avrà una superficie è di 855 metri quadrati disposti su un unico piano, maggiore di circa 30 metri quadrati rispetto alla struttura esistente».

Vi troveranno posto una sezione per 14 bimbi neonati, e tre per divezzi pronte a accogliere una ventina di bambini ciascuna.

Negli scorsi mesi, il Comune aveva siglato un accordo con l'Esercito per aprire alle famiglie vercellesi parte dei posti presenti nel micronido della Caserma Scalise, con l'obiettivo di garantire la continuità didattica alle famiglie che, in precedenza, facevano riferimento al nido Peter Pan.

Intanto sono stati aggiudicati alla ditta GM Group con sede legale ed amministrativa in via Guala Bicheri a Vercelli, i lavori di costruzione della nuova mensa della scuola elementare Rodari. Anche in questo caso si tratta di un intervento finanziato da una delle misure del Pnrr scuola: la ditta ha presentato un ribasso sul valore a base di gara del 12,24%. L'importo complessivo del progetto supera di poco il mezzo milione di euro.