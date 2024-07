Rotary Club Vercelli, Luca Migliau nuovo presidente

Martedì 2 luglio si è tenuto il passaggio di consegne tra il Presidente uscente Giorgio Rognoni e il nuovo Presidente Luca Migliau. Si inaugura così un nuovo anno rotariano all’insegna della celebrazione del 70esimo anniversario del club.

Una serata in cui si sono intervallati diversi momenti di particolare intensità come l’ingresso di due nuovi soci, Davide Roncarolo e Guido Rimonda, la premiazione con la consegna delle Paul Harris, la consegna da parte del Club VSV dei fondi raccolti a favore del centro antiviolenza per le donne, il discorso di commiato di Rognoni e quello di apertura del nuovo anno.

Migliau ha ricordato le vie d’azione e i propositi che si riserva di perseguire nella sua annata, a tema “La Magia del Rotary”. In conclusione è stata presentata la squadra a cui Migliau ha rivolto l’augurio di buon lavoro, ricordando in particolare il prezioso supporto dei Past President di cui si avvarrà ed in particolare del contributo fattivo dell’Incoming President Alberto Beccaro, già al suo fianco nella costruzione delle attività del nuovo anno.