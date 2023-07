«La mia battaglia contro il tumore, tre medici e un reparto eccezionali»

Gentile direttore,

all'inizio dell'anno scorso cominciai ad avere i primi segnali che mi facevano pensare che qualcosa, nella mia salute, non andasse. Regole post pandemia ancora in corso e le vecchie, noiose e sconfortanti liste d'attesa. Nel frattempo i dolori erano sempre più forti, atroci: decine e decine di esami, visite, tempi di attesa, accessi in pronto soccorso perché a un bel momento niente faceva più effetto, mesi e mesi a lottare con il male che non mi faceva nemmeno più dormire. Persi 30 chili, la pelle cominciava a diventare ruvida.

Finalmente il mio male ebbe un "nome e un cognome": questo grazie alla professionalità ed esperienza del dottor Francesco Corsaro, che conosco da quando è nata la mia prima figlia. Lo capì subito ma non si sbilanciò. Oggi sono qui a ringraziarlo perché grazie a lui ho scoperto di essere affetta da un tumore di secondo grado (cioè con metastasi) e l'origine dei miei mali atroci. Decisi di andare fuori regione. È stata una mia scelta di cui oggi non mi pento assolutamente. Fatti tutti gli accertamenti del caso fuori regione, qui mi viene prescritta la terapia antalgica (dopo mesi e mesi di Tachipirina, Brufen 600, Toradol che non facevano più effetto) in vista delle chemioterapie, radioterapie e brachiterapie.

Mi è stata prescritta la prima terapia antalgica e poi una seconda. Non hanno funzionato. Mi sono così rivoltai alla mia Asl di appartenenza, l'Asl Vercelli dove, nel periodo menzionato, sono stato curata da due dottoresse con la "D" maiuscola: la prima visita con Gemma Ternavasio, poi la con la collega Peron, senza dimenticare il personale infermieristico.

Oggi dire grazie a tutti loco è veramente poco per l'impegno, la professionalità, l'umanità e la passione per il loro mestiere e la dedizione. A distanza di 5 mesi della fine della cura oncologica posso dire che, nel mio caso, la terapia antalgica (Terapia del dolore) di Vercelli ha battuto quella di un famosissimo ospedale come il San Raffaele, ed è un'eccellenza dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Piccole realtà ma fanno la differenza.

A oggi, la cura oncologica ha fatto il suo dovere senza farmi perdere i capelli, senza asportazione di organi o tessuti con piccoli effetti collaterali temporanei normalissimi che sto curando nuovamente in Antalgica nell'ospedale di Vercelli e stanno dando nuovamente benefici, benefici che contribuiscono al conforto e la serenità del paziente, perché un dolore fisico diventa anche un dolore psicologico.

Mi chiedo... cos'avrei fatto se nel mio percorso non avessi avuto la fortuna di avere accanto medici come il dottor Corsaro e le dottoresse Ternavasio e Peron? Non saprei rispondere... Non saprei rispondere nemmeno a quante persone hanno salvato la vita, curato e liberato da dolori atroci come i miei... Grazie, grazie, grazie