Cavalcaferrovia Belvedere: iniziano i lavori. E il traffico si sposta in corso Torino

Al via i lavori di riqualificazione del cavalcaferrovia Tournon e, com'era prevedibile, disagi alla circolazione nella zona della tangenziale e all'ingresso della città da corso Torino - corso Prestinari, soprattutto negli orari di punta dell'uscita e del rientro in città: di prima mattina e intorno alle 18.

Gli interventi di riqualificazione, partiti a maggio con la chiusura della rampa di via Monviso, proseguiranno fino a dicembre e riguarderanno tutto l'impalcato che dev'essere consolidato. Previste opere di sostituzione dei giunti di dilatazione, la posa di travi longitudinali e di una guaina di sostegno. Via anche i jesey che, dal 1995, proteggono le sponde del viadotto.

Puntuale la segnaletica sui percorsi alternativi: intanto, dal Comitato Rione Isola, è arrivata la richiesta di un semaforo con rosso fisso all'imbocco del sottopasso di via Restano (diventato senso unico in direzione Isola).

«Purtroppo non è possibile, a norma di codice della strada, lasciare un semaforo fisso su una determinata lanterna semaforica. Questo poiché il legislatore ritiene che tale procedura potrebbe far pensare ad un semaforo che si è guastato - spiega l'assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi -. Ho chiesto l’installazione di un ulteriore segnale di divieto di transito che è stato immediatamente posizionato sopra al sottopassaggio. Poi ho chiesto l’installazione di ulteriori 2 lanterne rosse fisse, per migliorare la visibilità notturna, da posizionare sulle transenne poste all’ingresso dell’infrastruttura e anche queste sono subito state sistemte».