Stop ai suicidi in carcere: la «maratona oratoria» fa tappa a Vercelli

Martedì mattina alle 9,30, in piazza Amedeo IX, davanti al Tribunale, sono previsti una serie di interventi di avvocati della Camera Penale e del Garante Regionale dei detenuti, Bruno Mellano .

Fa tappa a Vercelli la Maratona Oratoria organizzata dalla Unione delle Camere Penali italiane e, in città, dall'avvocato Marco Materi , delegato per la questione carceraria.

L'obiettivo è di richiamare l'attenzione, credibile, del Governo sull'appello fatto dal Presidente Mattarella il 18 arzo scorso: " Servono interventi urgenti contro i suicidi nelle carceri ". Da quel giorno si contano altri 27 suicidi che portano il totale a 54 morti in carcere nel 2024 in Italia .

«I provvedimenti del Governo, finora, non sembrano andare nella direzione della premialità della buona condotta carceraria che, in sè, è strumento di recupero, di speranza, di revisione di sè stessi e di rieducazione e, per questo, perfettamente inserita nella traccia indicata dall'Art. 27 della Costituzione».